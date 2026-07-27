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Premier League

Chelsea encore en passe d’enrôler un vétéran de Premier League

Par Samuel Zemour
1 min.
Xabi Alonso, à Chelsea @Maxppp

Chelsea poursuit sa quête d’expérience sur le marché des transferts. Après avoir étudié les pistes menant à Danny Welbeck, Granit Xhaka ou encore John Stones, le club londonien travaille désormais au recrutement de Jordan Henderson. Selon The Athletic, les Blues sont les grands favoris pour attirer le milieu anglais de 36 ans, également convoité par plusieurs formations de Premier League. Brentford est d’ailleurs disposé à le laisser partir librement, malgré une année de contrat restante.

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Arrivé libre en provenance de l’Ajax l’été dernier, Henderson a disputé 32 rencontres de Premier League avec Brentford la saison dernière. Présent avec l’Angleterre à la Coupe du Monde, l’ancien capitaine de Liverpool s’était fracturé le bras gauche en célébrant la victoire contre le Mexique en huitièmes de finale, avant de manquer la suite de la compétition. Chelsea, qui a vendu Andrey Santos à Manchester United cet été, voit en Henderson un profil capable d’apporter son expérience à un effectif particulièrement jeune.

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