Vidéo : Anthony Lopes fait semblant d'aller fêter la qualification avec les supporters

Les plus grands exploits donnent souvent les séquences les plus folles. La preuve ce soir avec le gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes. Après la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de la Juventus (1-2, 1-0 au match aller), le portier lyonnais a couru vers l'endroit du Juventus Stadium normalement réservé aux supporters adverses. Il a fait semblant de fêter cet exploit avec ses fans. Bien sûr, il n'y avait personne, le match se déroulant à huis-clos pour cause de crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19.