Lamine Yamal réclame le Ballon d’Or devant Kylian Mbappé !

Depuis plusieurs jours, le débat autour du Ballon d’Or déchaîne les passions. Après les déclarations remarquées de Kylian Mbappé et le message envoyé par Ousmane Dembélé ce dimanche soir en réponse à son ami, Lamine Yamal a, lui aussi, décidé d’assumer publiquement ses ambitions sans détour. Désormais considéré unanimement comme une superstar du football actuel, l’attaquant du FC Barcelone réalise un début de saison remarquable après une dernière édition marquée par quelques pépins physiques malgré un palmarès colossal.

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En effet, auteur d’une saison dernière pleine marquée par des titres majeurs sur le plan collectif et individuel, le jeune prodige espagnol estime avoir suffisamment prouvé pour remporter la distinction suprême. Elu meilleur joueur de la saison en Liga, Lamine Yamal estime tout simplement être le meilleur du monde. Conscient de ses accomplissements sur la saison qui vient de s’écouler avec ses 24 buts et 18 passes décisives, le prodige de 19 ans était l’invité d’une émission de Movistar Plus cette semaine. Ce dimanche soir, le média espagnol a décidé de diffuser un extrait de l’interview, qui sortira en intégralité le 18 septembre.

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«Je pense mériter le Ballon d’Or cette année !»

Dans cette vidéo, le numéro 10 du Barça a montré les crocs et a envoyé une déclaration sans équivoque au moment d’évoquer la course au Ballon d’Or. Pour lui, le Ballon d’Or doit lui revenir : «moi et Kylian Mbappé sommes les meilleurs joueurs du monde pour moi ! C’est très clair pour moi, et tous ceux qui regardent les matchs le savent. Maintenant, je pense mériter le Ballon d’Or cette année pour ce que j’ai gagné.» Relancé sur son niveau lors de la dernière Coupe du Monde qui est son argument numéro 1 dans la course au Ballon d’Or, le crack du Barça a fait preuve d’une grande exigence envers lui-même et a déjà hâte d’être à l’édition 2030 :

"Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo".



‼️ 𝑳𝒂𝒎𝒊𝒏𝒆 𝒀𝒂𝒎𝒂𝒍, en exclusiva en #UniversoValdano.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/YJmUZBVLaU — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 13, 2026

«Je n’étais pas content : après avoir gagné le Mondial, j’étais pas content. Je pense que les blessures ont vraiment joué un rôle, mais ça n’a rien à voir avec le fait que, si le Mondial se rejouait à un autre moment, j’aurais été à un niveau similaire sans être blessé. Je pense que, même si j’ai fait beaucoup de choses que les gens n’ont pas forcément vues, par exemple, pour un entraîneur, c’est incroyable d’avoir un joueur qui attire trois adversaires sur lui. C’est quelque chose d’énorme. Mais je n’étais pas content pour moi, parce que je sais qu’un autre joueur avec la performance que j’ai eue aurait fait un grand Mondial. Mais moi, je pense que je pouvais faire davantage. Donc oui, j’ai aidé l’équipe, mais je pense que j’ai surtout très envie que le prochain Mondial arrive.» Des déclarations qui risquent de faire jaser dans les prochaines heures et qui ne devraient clairement pas plaire aux joueurs du PSG. Ni même à certains coéquipiers en sélection.