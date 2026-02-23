Menu Rechercher
Les folles images de l’incendie en tribunes lors du derby de Belgrade

Par Allan Brevi
1 min.
Le Stadion Rajko Mitić de Belgrade @Maxppp

Des scènes hallucinantes ont marqué le derby de Belgrade ce dimanche soir. La rencontre entre l’Étoile rouge de Belgrade et le Partizan Belgrade a été brièvement interrompue après qu’un incendie s’est déclaré dans le parcage visiteur. Selon plusieurs médias serbes, des supporters du Partizan ont mis le feu à des sièges en tribunes après le deuxième but inscrit par Marko Arnautovic, provoquant d’impressionnantes flammes visibles dans le stade.

𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊
Partizan burning the stadium of Crvena Zvezda during the Belgrade derby
🇷🇸 22.02
Les secours sont rapidement intervenus pour contenir l’incendie, permettant une reprise du match après une interruption d’une dizaine de minutes. Heureusement, aucun blessé n’a été signalé. Sur le terrain, l’Étoile rouge a ensuite confirmé sa domination en s’imposant (3-0), creusant l’écart en tête du championnat avec désormais quatre points d’avance sur son rival.

Pub. le - MAJ le
