La Fiorentina officiellement maintenue après sa saison catastrophique

La Fiorentina a enfin soufflé. Accrochée par le Genoa (0-0) ce dimanche lors de la 36e journée de Serie A, la Viola a tout de même validé mathématiquement son maintien après une saison longtemps catastrophique. Restée relégable pendant près de cinq mois, incapable d’enchaîner, l’équipe de Paolo Vanoli a sombré dans un football sans idée ni caractère, symbolisé encore dimanche par un unique tir cadré à domicile. Les supporters de l’Artemio-Franchi ne s’y sont pas trompés : sifflets nourris au coup de sifflet final et chants ironiques pour une équipe qui a flirté avec le désastre jusqu’au bout.

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Ce maintien n’efface pas les nombreux échecs florentins cette saison. Recrutement raté, attaque stérile, instabilité tactique et crise de confiance permanente ont plongé un club historiquement ambitieux dans une lutte pour la survie inimaginable en août dernier. Le retour de Stefano Pioli sur le banc l’été dernier n’a pas eu l’effet escompté pour le club toscan qui avait pourtant mis les petits plats dans les grands lors du mercato d’été. L’essentiel est fait néanmoins avec ce petit lot de consolation.