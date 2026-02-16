OM : Laure Boulleau tacle Pablo Longoria

Depuis plusieurs jours, l’OM traverse une sacrée crise. Après Roberto De Zerbi, c’est Medhi Benatia qui a décidé de s’en aller. Une situation commentée par Laure Boulleau (39 ans) hier soir sur le plateau du Canal Football Club. « Pablo Longoria va-t-il se retrouver en première ligne après la démission de Medhi Benatia ? Oui, en plus il était visé par les supporters. Donc je pense qu’en termes de pression extérieure, il va en subir encore plus. Du coup, la question qui me vient, c’est : pourquoi Longoria reste si Benatia démissionne ? Je trouve qu’ils ont pris les décisions ensemble, donc il a aussi beaucoup de choses à se reprocher finalement Longoria sur le nombre de transferts.»

La suite après cette publicité

Elle ajoute à ce sujet : «il y a toujours des mouvements, mais je pense que ce qu’on peut leur reprocher. Alors je ne sais pas s’ils ont voulu faire plaisir à De Zerbi, mais je pense que quand on est directeur sportif, ou du moins du football, et président, évidemment le coach doit être au courant et valider, mais je ne pense pas qu’on doive faire venir des joueurs pour un entraineur, encore plus dans un contexte comme Marseille, où on sait que les entraineurs peuvent sauter du jour au lendemain. Je pense qu’il vaut mieux faire un recrutement dans un projet club et une identité de jeu unique, plutôt que de se retrouver à chaque fois avec 15 joueurs qui ne jouent plus trop dans le même système avec trop de défenseurs ou plus assez de milieux. Au-delà de ça, ils vont aussi devoir revoir leur manière de recruter.» Pour l’ancienne joueuse, Pablo Longoria aurait dû suivre.