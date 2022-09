PSG : Vitinha évoque son adaptation éclair

Cet été, le Paris Saint-Germain a recruté Vitinha. Deux mois après son arrivée dans la capitale française, le Portugais se sent déjà comme chez lui comme il l'a confié au site officiel du PSG. « J'ai été très bien accueilli. J'ai vraiment senti qu’on me voulait. Pour un joueur qui vient de l'étranger, sentir cet accueil incroyable et cette chaleur humaine est un véritable bonheur parce que vous arrivez dans un endroit où vous sentez que tout le monde vous veut. C’est ce que j'ai ressenti depuis le début et ça continue. C'est un début parfait.» L'ancien joueur du FC Porto a ensuite avoué se sentir très bien dans le vestiaire francilien pourtant peuplé de stars.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je n'avais aucune idée de la personnalité des uns et des autres. Je savais uniquement qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait dans le football. Bien sûr, c'est difficile, ou plutôt je pensais que ce serait difficile d'arriver dans un vestiaire comme celui-ci. Mais la vérité, c'est que mon adaptation a été très facile. Tous les joueurs ont été très attentionnés, ils ont tous été d'une grande aide. J’ai, dès le début, pu leur parler comme si je parlais à n'importe lequel de mes autres amis. Quand c'est comme ça, les choses sont beaucoup plus faciles, en-dehors et sur le terrain aussi. Danilo et Nuno, m'ont particulièrement aidé. Je les connaissais déjà à mon arrivée. Ce sont deux personnes extraordinaires, en plus d'être des footballeurs incroyables. Ils m'ont fait me sentir chez moi.» De quoi l'aider à s'adapter de la meilleure des façons. « Je suis très heureux que cela se passe ainsi. Nous nous sommes rapidement compris. C'est très facile. Je me suis senti chez moi, à l'aise sur le terrain, à l'aise en jouant avec mes nouveaux coéquipiers parce que les choses se passent naturellement et aussi grâce à mon style de jeu, qui consiste à vouloir toucher le ballon, à être très mobile. Les choses se sont bien passées dès le début. Ce n'était pas parfait, mais presque. J'ai senti une bonne connexion avec tous mes coéquipiers et le ballon a vraiment bien circulé. Jusqu'à présent, l’objectif est de poursuivre sur cette lancée individuellement et en équipe. C'est la seule façon d'accomplir de grandes choses.» Paris comptera sur lui pour y parvenir.