La Coupe de France bientôt sur Amazon ?

La finale entre Nantes et Nice qui aura lieu au Stade de France le 7 mai prochain sera peut-être la dernière à être diffusée sur France Télévision et Eurosport. En effet, la FFF ne serait pas satisfaite de la qualité des programmes proposés autour de la plus ancienne des compétitions nationales de football. Un appel d'offres est prévu le 22 mars et la fédération espère récupérer au moins autant que les 22 M€ annuels qu'elle empoche grâce aux droits TV de cette compétition.

Le géant américain, Amazon, qui est déjà le diffuseur principal de la Ligue 1 serait intéressé par l'acquisition de la Coupe de France. La fédération chercherait un diffuseur payant associé à une chaîne gratuite, ou alors un payant qui sous-licencierait à un gratuit. Amazon semble en tout cas décidé à s'implanter dans le football français selon L'Equipe.