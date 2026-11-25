Ce matin, le Real Madrid a le sourire. Vainqueur du PSV 5 buts à 1 au Bernabéu, le club merengue est leader provisoire du classement de la Ligue des Champions avec cinq succès en autant de rencontres. Un bilan parfait auquel s’ajoute le bonheur des Madridistas de pouvoir compter sur Jude Bellingham dans leur équipe de cœur. Remplaçant au coup d’envoi, l’Anglais de 23 ans avait été préservé par José Mourinho, qui souhaitait le faire reposer. Mais le scénario du match a obligé le Special One à le faire entrer en jeu dès la mi-temps. Un coaching inspiré puisque l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a été l’un des héros de la soirée avec une passe décisive et surtout un « golazo » qui a permis à la Casa Blanca de prendre l’avantage à l’heure de jeu. Logiquement encensé de toutes parts au coup de sifflet final, Bellingham a ensuite vu son entraîneur, José Mourinho, lui rendre un sacré hommage au micro de Movistar+ puis en conférence de presse.

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« Il a livré un match spectaculaire. Il a changé la donne. Il a marqué un but incroyable, alors qu’il était déséquilibré, mais il a réussi à retrouver son équilibre pour y parvenir. Certains joueurs commencent à ressentir un peu de fatigue après les matchs et peuvent quand même jouer, mais j’ai pensé, peut-être à tort, que je pouvais gagner sans lui. Et j’ai essayé de le ménager au maximum. Mais je savais que je disposais d’un banc extraordinaire, et le fait de pouvoir compter sur lui aujourd’hui a été déterminant. (…) C’est un leader né. Parce qu’il est très exigeant envers lui-même. On voit chaque jour comment il s’entraîne, comment il joue. Il ne cache pas sa frustration quand les choses ne se passent pas bien, mais il la combat en travaillant dur, grâce à ce leadership qui lui permet de se mettre en marche. Après son arrivée, les joueurs de l’avant ont commencé à travailler d’une manière complètement différente. (…) C’est un joueur extraordinaire, qui a tout pour lui. Le physique, la technique, la compréhension du jeu, la vision… absolument tout. Et aujourd’hui, même s’il n’était évidemment pas le seul, il a changé le cours du match. C’est un joueur extraordinaire. Pour moi, sans l’ombre d’un doute, c’est le meilleur milieu de terrain du monde. Et en plus, il peut jouer en numéro 10, en numéro 8… avec deux pivots… C’est pourquoi je disais, quand on a parlé du Ballon d’Or, que pour moi, c’était un scandale qu’il ne figure pas parmi les dix premiers. »

Jude Bellingham est-il le nouveau Zidane du Real Madrid ? Oui, en plus de porter le 5, l'Anglais est le meilleur milieu de son équipe. Non, ce n'est pas le même style de milieu. Difficile de les comparer. Buteur et capable de jouer en 10 et en 8, Bellingham est meilleur que Zidane. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Zidane est bien meilleur que moi»

Le milieu britannique a ensuite vu la plupart des médias espagnols s’enflammer davantage et le comparer à une légende du Real Madrid : Zinédine Zidane. « Il a des mouvements, des contrôles et fait des choses qui rappellent Zidane. On l’a dit dès les premiers jours de Bellingham au Real Madrid. Si en plus il récupère cette image de buteur de sa première saison (23 buts, 13 passes décisives, ndlr)… Il est important pour ses coéquipiers, c’est un joueur qui peut marquer son époque », a déclaré le journaliste Roberto Morales au micro de la radio Cadena COPE. En plus de porter le numéro 5 de Zizou, Bellingham est-il réellement le successeur du nouveau patron de l’équipe de France ?

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Interrogé en zone mixte, le principal intéressé s’est dit flatté par cette comparaison. « Ce n’est pas de la pression (d’être comparé à Zidane, ndlr). La pression, c’est pour gagner les matchs. Pour moi, c’est un honneur. Je fais des choses que vous pensez proches de ce que faisait Zidane, mais il a été nettement meilleur que moi. C’est trop ça hein (rires) ! C’est un très joli but. Normalement, je marque des buts plus près de la surface. C’est très important pour moi, mais Zidane est bien meilleur que moi. Il a plus d’élégance. C’est mon idole donc il est bien meilleur que moi. » Auteur de 5 buts et de 1 passe décisive lors de ses cinq derniers matchs avec Madrid, toutes compétitions confondues, Jude Bellingham n’en finit plus d’impressionner.