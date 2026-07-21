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Nottingham Forest est en discussions avancées avec Ousmane Diomandé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Diomandé célèbre un but avec le Sporting CP @Maxppp

Nottingham Forest accélère ses manœuvres pour renforcer sa charnière centrale et a ciblé Ousmane Diomandé selon Fabrizio Romano. Les dirigeants du club anglais seraient actuellement en discussions avancées avec leurs homologues du Sporting CP pour finaliser le transfert du jeune défenseur ivoirien. Les négociations progressent activement afin de trouver un terrain d’entente financier sur l’opération.

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En parallèle des échanges entre clubs, Nottingham négocie directement avec l’entourage du joueur pour régler les détails contractuels et convaincre Diomandé de leur projet. Déterminé à boucler le dossier au plus vite, Forest pousse fort sur tous les fronts pour doubler la concurrence et concrétiser la venue du défenseur central cet été.

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