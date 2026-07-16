Une enquête ouverte après une tentative de cambriolage chez Lamine Yamal

La soirée de Lamine Yamal a pris une tournure inattendue. Quelques heures après la qualification de l’Espagne pour la finale de la Coupe du Monde, le domicile du jeune attaquant du FC Barcelone, situé à Esplugues de Llobregat, aurait été la cible d’une tentative de cambriolage, selon COPE. Vers 4 heures du matin, un agent de sécurité privé a repéré, grâce aux caméras de surveillance, deux individus cagoulés perchés sur un mur de la propriété. Repérés, les deux suspects ont immédiatement pris la fuite avant de pouvoir pénétrer dans la résidence.

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Une enquête a été ouverte et est menée conjointement par les Mossos d’Esquadra (force de police autonome de la Catalogne) et la Police nationale espagnole. Toujours selon la COPE, au moins deux autres cambriolages auraient été commis la même nuit dans ce quartier résidentiel huppé sans qu’un lien avec cette tentative ne soit établi à ce stade. La maison de Lamine Yamal est l’ancienne résidence de Gerard Piqué et Shakira lorsqu’ils vivaient à Barcelone.