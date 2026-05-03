Liga : le Barça champion dès ce soir si…

Le FC Barcelone se rapproche plus que jamais d’un nouveau sacre en Liga. Grâce à sa victoire importante sur la pelouse d’Osasuna, obtenue grâce à des buts de Robert Lewandowski et Ferran Torres, l’équipe d’Hansi Flick compte désormais provisoirement 14 points d’avance sur le Real Madrid. Dans ce contexte, les Blaugrana pourraient même être sacrés champions dès ce week-end, à condition que les Merengues ne gagnent pas face à l’Espanyol ce dimanche soir.

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Une défaite ou un match nul madrilène laisserait alors le Real à 14 ou 13 longueurs du Barça avec seulement 12 points encore disponibles, ce qui offrirait mathématiquement le titre aux Catalans. En revanche, si le Real Madrid parvient à s’imposer, l’écart redescendrait ainsi à onze points avant le prochain Clasico, qui pourrait alors devenir décisif dans la course au titre. Le Barça n’aurait besoin que d’un nul pour quasiment assurer son sacre, tandis qu’une victoire lui permettrait de définitivement enterrer les derniers espoirs madrilènes.