Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Liga : le Barça champion dès ce soir si…

Par Allan Brevi
1 min.
z @Maxppp
Espanyol Real Madrid

Le FC Barcelone se rapproche plus que jamais d’un nouveau sacre en Liga. Grâce à sa victoire importante sur la pelouse d’Osasuna, obtenue grâce à des buts de Robert Lewandowski et Ferran Torres, l’équipe d’Hansi Flick compte désormais provisoirement 14 points d’avance sur le Real Madrid. Dans ce contexte, les Blaugrana pourraient même être sacrés champions dès ce week-end, à condition que les Merengues ne gagnent pas face à l’Espanyol ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

Une défaite ou un match nul madrilène laisserait alors le Real à 14 ou 13 longueurs du Barça avec seulement 12 points encore disponibles, ce qui offrirait mathématiquement le titre aux Catalans. En revanche, si le Real Madrid parvient à s’imposer, l’écart redescendrait ainsi à onze points avant le prochain Clasico, qui pourrait alors devenir décisif dans la course au titre. Le Barça n’aurait besoin que d’un nul pour quasiment assurer son sacre, tandis qu’une victoire lui permettrait de définitivement enterrer les derniers espoirs madrilènes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier