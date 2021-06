Amical : l'équipe de France domine facilement le Pays de Galles

La suite après cette publicité

A neuf jours du lancement de l'Euro 2020, l'équipe de France avait rendez-vous avec le Pays de Galles ce mercredi soir à l'Allianz Riviera de Nice pour une première répétition générale avant une autre rencontre amicale contre la Bulgarie mardi prochain. L'objectif était clair et simple pour les Bleus : s'imposer pour faire le plein de confiance. Mais surtout, c'était l'occasion de trouver des automatismes et de travailler avec de nouveaux joueurs comme Karim Benzema. De retour en équipe de France après plusieurs années d'absence, KB9, très attendu, était titulaire ce soir en attaque aux côtés de Kylian Mbappé dans le 4-3-1-2 de Didier Deschamps. En face, Rob Page sortait un 4-4-2 avec sa star Bale. Après une situation pour le numéro 19 des Bleus (4e) et une occasion de James (5e), la France prenait le dessus. Vigilant dans son but, Ward sortait un coup de tête de Pogba (23e). Mais le portier ne faisait que retarder l'échéance.

Suite à une main dans la surface, Neco Williams était sanctionné et voyait rouge (26e), offrant un penalty aux joueurs de Didier Deschamps. Benzema prenait le ballon mais Ward sortait sa tentative sur sa droite (27e). Mais le but français arrivait peu de temps après. Suite à une frappe de Rabiot mal repoussée par le portier gallois, Mbappé surgissait et ouvrait le score à bout portant (34e, 1-0). Les champions du Monde revenaient avec les mêmes intentions et Griezmann doublait rapidement la mise. A l'entrée de la surface, le joueur du FC Barcelone décochait une superbe frappe enroulée du gauche qui terminait sa course dans la lucarne opposée (48e, 2-0). Après plusieurs situations, les locaux enfonçaient le clou. Après un contrôle de la poitrine, Benzema trouvait le poteau mais Dembélé suivait parfaitement (79e, 3-0). KB9 poussait pour marquer son but, en vain. Mais l'équipe de France s'imposait tranquillement sur le score de 3-0. Un bon premier match.