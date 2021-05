Le Red Star et Bombers dévoilent une collection inédite

Le Red Star est de retour avec une collection lifestyle en collaboration avec Bombers Original !

Aujourd'hui, le football dépasse le cadre du terrain et le club de Saint-Ouen l'a bien compris depuis quelques années en développant son image en dehors des stades. Le club parisien s'était notamment déjà illustré en dévoilant sa propre collection lifestyle l'année dernière où l'on retrouvait des t-shirts, des sweets à capuche et même une casquette. C'est derrière cette idée de dépasser le cadre du terrain que la rencontre entre deux entités historiques et intemporelles s'est faite, amenant le blouson iconique jusqu'au 93.

Après s'être glissé sur les podiums de la Fashion Week suite à une collaboration avec le label parisien Basscoutur, le Red Star dévoile aujourd'hui une collection capsule comprenant le blouson iconique et une veste plus classique de la marque américaine qui rend hommage aux aviateurs américains. Bombers Original est bien plus qu'une marque, comme le club de Saint-Ouen, il y a toute une histoire derrière.

Cette histoire pour le Red Star, elle est inscrite sur ces deux pièces. « Le Red Star n'est pas qu'un club de football. C'est bien plus que du ballon rond. D'hier à demain, insaisissable, l'Etoile Rouge file a travers l'Histoire et se porte avant tout dans le cœur », peut-on lire à l'intérieur du flanc droit du blouson aux couleurs du club fondé en 1897 et de la veste marron.

Cette collection capsule est disponible sur le store du Red Star en attendant potentiellement d'autres surprises du président Patrice Haddad et de l'agence créative SUPERVISIONOFFICE qui n'en finissent plus de montrer toute leur inspiration en dehors des terrains...

Crédits : @supervisionoffice @cora.lledo @capucineofwheat