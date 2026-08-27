Georginio Wijnaldum discute avec NEOM

Libre depuis la fin de son contrat à Al-Ettifaq cet été, Georginio Wijnaldum pourrait retrouver une vieille connaissance. Selon nos informations, l’ancien milieu de terrain du PSG est en discussions avec le club saoudien de NEOM, entraîné par un certain Christophe Galtier qu’il avait connu à Paris avant son départ en 2023.

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Le coach français a déjà validé le profil de l’international néerlandais (96 sélections, 28 buts), et les discussions avancent positivement. Parti de Paris pour rejoindre Al-Ettifaq en 2023, Wijnaldum y avait disputé 107 rencontres, pour 39 buts. À 35 ans, le natif de Rotterdam pourrait donc prolonger son séjour dans le Golfe et retrouver d’autres anciens joueurs de L1 : Alexandre Lacazette, Saïd Benrahma, Amadou Koné, Malang Sarr, ou encore Nathan Zézé, qui pourrait toutefois revenir en Europe d’ici la fin du mercato.