Équipe de France : trois joueurs absents à l’entraînement ce samedi

Moins de 48 heures après le succès obtenu au Parc des Princes face à l’Irlande en milieu de semaine (2-0), l’équipe de France a repris le chemin de l’entraînement, ce samedi, afin de préparer la rencontre amicale prévue face à l’Allemagne, pays organisateur de l’Euro 2024. Mais à trois jours du match face à l’équipe entraînée par Hansi Flick à Dortmund, le groupe de Didier Deschamps s’est présenté à Clairefontaine avec un effectif réduit. En effet, plusieurs joueurs manquaient à l’appel : Mike Maignan, Théo Hernandez et Olivier Giroud.

La suite après cette publicité

Le portier de l’AC Milan est resté en salle de soins pour poursuivre sa récupération tandis que son coéquipier en sélection et en club a lui été exempté de séance en raison d’un coup reçu au mollet qui ne s’avère pas trop grave. Enfin et comme nous l’avons évoqué plus tôt ce samedi, Olivier Giroud est rentré à Milan et sera forfait face aux Allemands après avoir été touché à la cheville face à l’Irlande.