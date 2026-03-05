Walid Regragui annonce son départ de la sélection marocaine

Le 6 février dernier, nous révélions en exclusivité que Walid Regragui avait posé sa démission à la Fédération royale marocaine de football, quelques jours après la défaite en finale de CAN face au Sénégal. La FRMF avait aussitôt répondu par un communiqué de démenti catégorique. « La Fédération Royale Marocaine de Football dément catégoriquement les informations qui circulent dans certains médias concernant la démission du sélectionneur de l’équipe nationale, M. Walid Regragui. » Une méthode de communication qu’elle avait utilisée sous Vahid Halilhodžić en 2022 avant son départ et sous Hervé Renard avant lui en 2019. Cette fois, elle a réitéré l’opération à trois reprises, même si dans le même temps, Regragui avait bien atterri au Maroc pour signer les papiers de résiliation de son contrat.

Il faut dire que le coach de 50 ans partait épuisé, et c’était compréhensible. Trois ans et demi d’une intensité hors norme, une demi-finale de Coupe du monde 2022, une CAN 2023 décevante, et la finale rocambolesque de cette CAN 2025 perdue sur une panenka ratée de Brahim Diaz au bout du temps additionnel. Il laisse derrière lui le meilleur bilan de l’histoire de la sélection marocaine, un groupe largement rajeuni et une place parmi les cadors du continent. Mais la FRMF, elle, avait besoin de temps pour accepter son départ, non par indécision, mais parce qu’elle cherchait activement son successeur avant d’acter publiquement la séparation. Une séparation enfin actée ce mercredi.

Ouahbi et Sacramento pour tourner la page

Walid Regragui a officialisé son départ dans une vidéo publiée sur son compte Instagram et avec ce message : « Vive le Maroc, Dieu, Patrie, Roi. Merci ». La fédération n’a pas encore confirmé ce départ, qui n’était qu’un secret de polichinelle aux yeux des observateurs. La suite est déjà écrite. Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, c’est Mohamed Ouahbi qui va bien succéder à Regragui sur le banc des Lions de l’Atlas. La FRMF avait sondé Xavi ainsi que d’autres profils, et beaucoup s’attendaient à voir Tarek Sektioui, vainqueur du CHAN, de la Coupe arabe et troisième des JO avec les A, obtenir le poste.

C’est finalement le coach belgo-marocain, champion du monde U20 en octobre au Chili (finale remportée contre l’Argentine 2-0), qui a remporté la mise. Pour l’épauler, la FRMF devrait aussi miser sur João Sacramento comme adjoint. Le Portugais de 37 ans dispose d’un CV impressionnant, adjoint de Christophe Galtier au PSG et au LOSC, de José Mourinho à la Roma et à Tottenham. Selon nos informations, il a déjà échangé avec les membres de la fédération. Ouahbi devrait débuter sa mission dès la trêve internationale de mars avec deux amicaux face à l’Équateur et au Paraguay, deux matches de préparation au Mondial 2026, qui débute le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le compte à rebours est lancé.