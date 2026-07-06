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Accord trouvé entre Armel Zohouri et le Stade de Reims

Par Santi Aouna - Kevin Massampu
Armel Zohouri @Maxppp

Le Stade de Reims tient sa deuxième recrue estivale. Selon nos informations, le club champenois est parvenu à un accord avec Armel Zohouri. Le latéral droit de 24 ans évolue actuellement à l’Iberia 1999, leader du championnat géorgien, où il a disputé 22 rencontres cette saison pour deux passes décisives. 

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L’international ivoirien (5 sélections) rejoindra toutefois Reims après les deux matchs du premier tour de qualification pour la Ligue des Champions que disputera son club actuel. Après Sambou Soumano, le Stade de Reims s’apprête ainsi à enregistrer un nouveau renfort en vue de la saison à venir.

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