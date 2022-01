FA Cup : Chelsea assure, Everton et Southampton se font peur mais font le boulot

C'était jour de coupe en Angleterre ! Après les qualifications de Leicester et de Crystal Palace ainsi que les éliminations de Newcastle et Burnley, les 32es de finale de la FA Cup continuent, avec l'entrée en lice d'équipes de Premier League comme Everton et Southampton en déplacement sur les pelouses d'anciennes écuries de l'élite, Hull City et Swansea City. Chelsea fait également ses débuts dans la compétition en accueillant Chesterfield, une modeste équipe de cinquième division. A noter également le match entre Birmingham et Plymouth Argyle, ou encore celui entre Yeovil Town et Bournemouth.

Les clubs de Premier League ont fait le travail. Chelsea menait 4-0 à la mi-temps grâce à des buts de Werner, Hudson-Odoi, Christensen et Lukaku, qui inscrit son premier but depuis la polémique liée à ses déclarations. Ils finissaient par s'imposer 5-1 avec un but d'Hakim Ziyech sur penalty en seconde période. Chesterfield sauvait tout de même l'honneur en fin de match. Everton se faisait peur en encaissant un but dès la première minute face à Hull City, mais Demarai Gray et André Gomes permettaient aux Toffees de mener à la pause. Cependant, ils se faisaient égaliser à 20 minutes de la fin, ce qui les poussaient à disputer des prolongations, mais le but d'Andrew Townsend à la 100ème donnait la victoire au club entrainé par Rafael Benitez. L'autre club de Premier League en lice ce soir : Southampton ouvrait rapidement le score par Nathan Redmond (8e) mais le carton rouge de Yan Valery à la demi-heure de jeu remettait tout en question, avant l'égalisation de Piroe dans le dernier quart d'heure (77e), ce qui les conduisaient également aux prolongations. Swansea prenait l'avantage (95e) avant d'être rejoint sur un but d'Elyounoussi (96e). Shane Long scellait finalement la qualification des Saints (102e). De son côté, Bournemouth s'imposait 3-1 sur la pelouse de Yeovil Town tandis que Birmingham et Plymouth, au terme d'un match nul et vierge, disputaient 30 minutes de jeu supplémentaires; qui voyaient Plymouth Argyle l'emporter 1-0.