Le boss de l’AC Milan annonce du lourd pour le mercato d’hiver

Hier, tout Milan était en effervescence avec la révélation au grand public du projet du futur San Siro. Un nouvel écrin d’un peu plus de 70 000 places baptisé Generali Stadium, dont le coût est estimé à 1,2 milliard d’euros. À cette occasion, tous les ténors nerazzurri et rossoneri étaient de sortie pour évoquer le futur des deux frères ennemis du football italien. Du côté de l’AC Milan, c’est le propriétaire du club, l’Américain Gerry Cardinale, qui faisait la tournée des médias. Ça tombe bien, la presse avait pas mal de questions à lui poser.

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La saison dernière, Milan a vécu une énorme désillusion en se faisant éjecter du top 4 de Serie A au tout dernier moment. Résultat : pas de Ligue des Champions et donc un gros manque à gagner. Malgré tout, les Rossoneri ont décidé d’envoyer du lourd lors du dernier mercato estival en dépensant 164 M€ pour se renforcer, notamment, avec trois recrues très coûteuses : le défenseur espagnol Mario Gila (30 M€), l’ancien piston gauche belge de Strasbourg Diego Moreira (50 M€) et l’attaquant portugais Gonçalo Ramos (74 M€). L’ex-buteur du PSG est même devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club.

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Un Milan «agressif» en janvier

Mais pour le moment, l’équipe entraînée par Ruben Amorim peine à répondre. Cinquième la saison dernière, l’AC Milan pointe toujours à la cinquième place du classement cette année, à sept points du leader intériste. Pas de quoi remettre en question l’avenir du coach portugais selon Gerry Cardinale. Ce dernier a même profité de cette tournée médiatique pour annoncer que Milan comptait encore recruter. « Nous sommes en train de reconstruire l’équipe et, même si j’apprécie les nouveaux arrivants, ceux qui sont restés et les joueurs dont je me suis séparé, il faudra probablement encore deux mercatos pour finaliser le tout. Nous n’en sommes qu’au quart du chemin et la priorité est de construire une équipe capable de faire face aux blessures », a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport, avant d’annoncer ses intentions pour le prochain mercato hivernal.

« Si vous participez aux coupes d’Europe et que vous jouez l’Amorim Ball (sic), c’est-à-dire un football à un rythme très élevé, avec des transitions rapides, où tout le monde court entre 9 et 11 kilomètres par match, vous êtes obligés de faire tourner votre effectif. C’est pourquoi, en janvier, sur le marché des transferts, nous continuerons à être agressifs, opportunistes, et je continuerai à renforcer notre banc. Mon style, c’est d’agir avec détermination et rapidité. Pour moi, ce qui compte, c’est d’obtenir ce que nous voulons, des joueurs de Milan. Je ne gaspillerai pas d’argent, mais quand je me mets en tête de recruter un joueur, je fais tout ce que je peux pour y parvenir. » Pour rappel, les médias italiens annonçaient dernièrement la volonté des Rossoneri de rapatrier le latéral droit Zachary Athekame, prêté à l’OL. Une rumeur qui avait été rapidement tuée dans l’œuf par les Gones.