Mercato : l’OM pourrait toucher un gros pactole sans vente

L’Olympique de Marseille continue de vivre un été sous haute tension. Contraint de vendre pour satisfaire les exigences de la DNCG et alléger une situation financière délicate, le club phocéen a déjà enregistré plusieurs départs importants avec Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed-Junior Traoré ou encore Mason Greenwood. Mais les dirigeants marseillais pourraient également récupérer plusieurs millions d’euros sans céder le moindre joueur de l’effectif actuel.

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En effet, l’OM a pris l’habitude d’intégrer des clauses de revente ou des pourcentages sur les plus-values dans plusieurs transferts récents et forcément cela peut bien aider par moment. Le dossier le plus chaud concerne notamment Iliman Ndiaye qui anime le mercato anglais depuis quelques jours. Parti à Everton à l’été 2024 contre 20 millions d’euros avec bonus, l’international sénégalais conserve une très belle cote sur le marché, avec une valeur désormais estimée entre 60 et 70 M€. Marseille, au moment du deal, a conservé 10 % de la plus-value sur une future revente, ce qui pourrait représenter une belle somme en cas de gros transfert, notamment vers l’Arabie saoudite où son nom circule avec insistance du côté d’Al-Hilal.

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L’OM pourrait récupérer gros

Le même mécanisme pourrait profiter aux Olympiens avec Ismaïla Sarr. Recruté par Crystal Palace pour 15 M€ en 2024, l’attaquant sénégalais a vu sa cote exploser cette année après une grosse saison avec le club anglais, et avec le Sénégal à la CAN et à la Coupe du Monde. Elye Wahi, désormais à l’Eintracht Francfort, est lui aussi concerné par un pourcentage sur une plus-value. À cette liste qui est longue, on peut aussi évoquer le cas de Jonathan Rowe, transféré l’été dernier à Bologne et qui a retrouvé des couleurs. Courtisé par plusieurs clubs anglais, il pourrait permettre à Marseille de récupérer 12% de la plus-value réalisée.

Enfin, l’OM garde également un œil attentif sur Azzedine Ounahi. Lors de son transfert à Gérone, le club marseillais a conservé un pourcentage sur une future revente, tandis que le club espagnol a fixé une clause libératoire de 25 M€ pour l’international marocain. Si celle-ci venait à être levée, notamment par l’Ajax qui suit le joueur de près et semble avancer dans les négociations, Marseille pourrait encore récupérer un joli chèque. Au total, sans vendre un seul joueur de son effectif actuel, l’OM récupérerait ainsi un véritable pactole grâce à ses anciens joueurs sur ce mercato estival.