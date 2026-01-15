Le message d’Alvaro Arbeloa aux joueurs du Real Madrid après l’humiliation

La presse madrilène est en feu ce matin. Mercredi soir, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse d’Albacete (3-2), prenant la porte en huitièmes de finale de la Copa del Rey face à une équipe du bas de tableau de la deuxième division espagnole. Une humiliation jugée historique par les médias ibériques, et qui gâche complètement les débuts d’Alvaro Arbeloa sur le banc de touche madrilène.

L’ancien latéral droit du club de la capitale espagnole est d’ailleurs déjà très critiqué par les journalistes madrilènes, et son sort en tant qu’entraîneur du Real Madrid serait d’ailleurs déjà scellé. L’état-major madrilène serait ainsi en train de sonder des entraîneurs pour la saison prochaine, et Arbeloa va donc devoir se contenter d’un rôle d’intérimaire. Personne ne semble donc vraiment croire en lui dans les bureaux du Bernabéu.

Les joueurs étaient dépités

Et El Chiringuito nous apprend qu’après le match, les joueurs étaient sous le choc. Dans le vestiaire, personne ne parlait, et aucun cadre n’a pris la parole, comme c’est souvent le cas dans ce genre de situation. Le média évoque une ambiance d’enterrement, jusqu’à ce que l’entraîneur commence à parler. « C’est Arbeloa qui a encouragé les joueurs, leur disant qu’il faut continuer de travailler, de se battre, de ne pas baisser la tête, et qu’il est le principal responsable », a expliqué le journaliste José Luis Sanchez.

Puis, après avoir assumé la responsabilité de la défaite, il a insisté sur l’union qui doit se faire dans le vestiaire pour pouvoir redresser la situation, expliquant que tout le monde va devoir travailler main dans la main pour sortir de ce gouffre. Rendez-vous ce week-end face à Levante (samedi à 14h) pour voir si les mots du nouveau coach madrilène auront fait effet…