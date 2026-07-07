Coupe du Monde 2026 : la Belgique humilie et élimine les États-Unis de sa compétition !

Après la courte victoire 1-0 de l’Espagne contre le Portugal, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivaient cette nuit. Les États-Unis rencontraient la Belgique dans un remake du huitième de finale de l’édition 2014 où les Belges s’étaient imposés 2-1 après prolongations. Pour ce match, Team USA alignait son équipe type avec le redoutable trio Weston McKennie, Tyler Adams et Malik Tillman dans l’entrejeu. Expulsé contre la Bosnie-Herzégovine, mais finalement non suspendu, Folarin Balogun commençait aux côtés de Christian Pulisic. De leur côté, les Belges alignaient Nicolas Raskin avec Amadou Onana et Youri Tielemans dans l’entrejeu. Dodi Lukebakio et Leandro Trossard étaient en attaque. Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Romelu Lukaku commençaient sur le banc.

La suite après cette publicité

Et il ne fallait pas arriver en retard, car la Belgique démarrait fort. Après quelques secondes, Youri Tielemans se voyait contrer puis Timothy Catagne suivait pour frapper en force. Sa tentative vers la lucarne gauche était détournée en corner par Matt Freese (1re). Juste derrière, un mouvement collectif sur la droite voyait un centre à ras de terre de Timothy Castagne arriver pour Youri Tielemans qui manquait sa reprise (8e). Finalement, la Belgique trouvait la faille. Sur la gauche de la surface, Nicolas Raskin grattait un ballon et centrait devant le but pour Charles De Ketelaere qui ouvrait enfin son compteur dans la compétition (1-0, 9e). Un sacré coup sur la tête pour les Américains qui subissaient le jeu belge. Une seule ombre au tableau, la sortie sur blessure d’Amadou Onana touché au genou (21e).

La Belgique et Charles De Ketelaere ont dégoûté Team USA

Son remplaçant, Hans Vanaken était d’ailleurs malchanceux après la pause fraîcheur. Sur un coup franc de Malik Tillman, il déviait de la tête et surprenait Thibaut Courtois qui avait déjà anticipé et quitté l’axe de son but (1-1, 31e). Contre le cours du jeu, Team USA revenait au score, mais pas pour longtemps. Sur la gauche, Leandro Trossard centrait vers le second poteau où Charles De Ketelaere dominait Tim Ream avec facilité pour conclure de la tête (2-1, 33e). Et les Belges passaient proches du troisième pion, mais Nicolas Raskin (39e) et Dodi Lukebakio (43e et 45e +4) manquaient de précision. Folarin Balogun avait lui une grosse occasion sur un ballon dévié dans la surface, mais sa reprise passait au-dessus du but grand ouvert (45e). Après la pause, les Américains remettaient le pied sur le ballon et imposaient leur tempo. Bien en place, les Belges maintenaient le danger à distance.

La suite après cette publicité

Mieux, ils profitaient d’un moment d’hésitation de Matt Freese. Charles De Ketelaere subtilisait le ballon au gardien tandis que le milieu Hans Vanaken allait conclure d’une frappe lointaine vers le but vide (3-1, 57e). Un nouveau coup sur la tête pour les Américains qui voyaient également Christian Pulisic sortir blessé (59e). Il fallait attendre une demi-volée de son remplaçant Sebastian Berhalter pour que les Américains se remontrent dangereux mais ça passait à gauche du cadre (79e). Puis Folarin Balogun tombait sur Thibaut Courtois (82e). Romelu Lukaku y allait même de son pion pour enfonce le clou (4-1, 90e +3). Tenant son avantage jusqu’au bout, la Belgique s’impose 4-1 et se qualifie pour les quarts de finale avec un affrontement intéressant à venir contre l’Espagne.