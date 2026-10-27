Le classement des top buteurs européens
Nouveau week-end animé et les meilleurs attaquants d’Europe ont fait parler la poudre avec une pluie de buts.
Ce mardi, c’est le sixième bilan du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et c’est toujours Raphinha en tête. Buteur malgré la défaite 2-1 contre le Real Madrid lors du Clasico, le Brésilien affiche 13 buts en 9 matches cette saison.
Il devance d’une courte tête Kylian Mbappé qui est décidément abonné aux deuxièmes places en ce moment. Le buteur du Real Madrid reste sur un joli doublé lors du Clasico remporté face au FC Barcelone (2-1) qui lui permet de comptabiliser 11 réalisations en 10 rencontres. Le podium est complété par un autre joli nom avec Erling Haaland. Troisième, le Norvégien a marqué 9 buts en 8 matches dont un nouveau pion, samedi lors de la défaite 2-1 contre Aston Villa.
Le championnat turc carbure
Régulier, le Grec Vangelis Pavlidis maintient le rythme. Contre Santa Clara (2-1), il s’est offert une nouvelle réalisation portant son bilan à 9 buts en 9 matches. C’est un peu mieux que Victor Osimhen qui arrive cinquième. Le Nigérian a inscrit un doublé hier avec Galatasaray contre Fenerbahçe et affiche 8 buts en 7 matches. Statistiques similaires pour Niclas Füllkrug qui reste sur un doublé avec le Werder Brême contre Mayence (3-2).
Septième, Luis Suárez maintient le rythme avec 8 buts en 9 matches. Le Colombien a marqué dimanche malgré une défaite 2-1 contre Viseu. Gift Orban arrive huitième et s’est offert une nouvelle réalisation avec Amedspor contre Samsunspor (2-1). Neuvième, Mohamed Salah maintient le tempo avec un but lundi dernier contre Beşiktaş (2-0). Il n’a pas marqué hier face à Rizespor (4-3). Enfin, Yassir Zabiri arrive dixième avec 8 buts en 10 matches. Le Marocain a encore fait parler la poudre avec le Racing Santander contre l’Espanyol de Barcelone (2-1).
Lamine Yamal (FC Barcelone), Søren Tengstedt (Go Ahead Eagles) et Brynjolfur Willumsson (Groningue) échouent aux portes du top 10 avec également 8 réalisations. Estéban Lepaul (Rennes), Nicolò Tresoldi (FC Bruges), Norman Bassette (Westerlo), Antonio Raimondo (Frosinone), Gustavo Varela (Monza), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Ante Budimir (Osasuna), Vedat Muriqi (Fenerbahçe) et Eldor Shomurodov (Başakşehir) suivent avec 7 buts.
Le classement des tops buteurs européens (au lundi matin)
- Raphinha (29 ans/FC Barcelone/Brésil) - 13 buts en 9 matches (661 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 11 buts en 10 matches (895 minutes disputées)
- Erling Haaland (26 ans/Manchester City/Norvège) - 9 buts en 8 matches (710 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 9 buts en 9 matches (721 minutes disputées)
- Victor Osimhen (27 ans/Galatasaray/Nigéria) - 8 buts en 7 matches (494 minutes disputées)
- Niclas Füllkrug (33 ans/Werder Brême/Allemagne) - 8 buts en 7 matches (567 minutes disputées)
- Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 8 buts en 9 matches (578 minutes disputées)
- Gift Orban (24 ans/Amedspor/Nigéria) - 8 buts en 9 matches (671 minutes disputées)
- Mohamed Salah (34 ans/Trabzonspor/Égypte) - 8 buts en 9 matches (734 minutes disputées)
- Yassir Zabiri (21 ans/Racing Santander/Maroc) - 8 buts en 10 matches (653 minutes disputées)
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