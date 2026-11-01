OM - Toulouse : les compositions officielles

Ce dimanche, on dispute la neuvième journée de la Ligue 1 avec un duel intéressant entre l’Olympique de Marseille et le Toulouse FC. À domicile, les Phocéens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Jeffrey de Lange dans les cages derrière Timothy Weah, CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri. Le milieu de terrain est assuré par Tochukwu Nnadi et Pierre-Emile Højbjerg. Devant, Amine Gouiri est soutenu par Amine Harit, Himad Abdelli et Igor Paixão.

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De leur côté, les Violets s’organisent dans un 4-4-2 avec Guillaume Restes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ismail Diallo, Mark McKenzie, Rasmus Nicolaisen et Christ Tapé en défense. Niko Sigur et Cristian Cásseres composent l’entrejeu avec Thomas Jørgensen et Aron Dønnum sur les ailes. Devant, Casper Tengstedt est en attaque avec Jacen Russell-Rowe à ses côtés.

Les compositions

Olympique de Marseille : De Lange - Weah, Egan Riley, Aguerd, Emerson - Nnadi, Hojbjerg - Harit, Abdelli, Paixao - Gouiri

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Toulouse FC : Restes - Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé - Donnum, Casseres, Sigur, Jorgensen - Tengstedt, Russel-Rowe