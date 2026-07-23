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Avant d’affronter l’OL, le Sparta Prague va recruter le cousin d’Erling Haaland

Par Aurélien Macedo
1 min.
Erling Braut Haaland @Maxppp

Quatrième de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Pour le 3e tour, les Gones vont défier le Sparta Prague le 4 ou 5 août pour l’aller et le 11 août pour le retour. Et pour cette rencontre, la formation tchèque va pouvoir compter sur un joli renfort en attaque.

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Selon le média polonais Meczyki, Jonatan Braut Brunes (25 ans) va rejoindre le Sparta Prague en provenance du club polonais du Raków Częstochowa. Le transfert est estimé à plus de six millions d’euros pour celui qui va être le plus grand transfert de l’histoire du club tchèque. Celui qui est le cousin du buteur de Manchester City, Erling Haaland, reste sur une saison à 26 buts en 49 matches.

Pub. le - MAJ le
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