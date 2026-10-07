Équipe de France : Robert Pirès totalement sous le charme de Michael Olise

Alors que Robert Pirès organisait ce mardi soir son jubilé à Metz, l’ancien international français a profité de l’événement pour se livrer sur l’actualité des Bleus. Aujourd’hui consultant pour Canal+, l’ancien joueur d’Arsenal s’est notamment exprimé sur Michael Olise, auteur d’une trêve internationale particulièrement remarquée avec quatre buts en quatre matches. Déjà très important depuis l’arrivée de Zinédine Zidane, le joueur du Bayern Munich s’impose comme l’un des hommes forts de cette équipe de France version ZZ.

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Pirès, lui, assure ne pas être surpris par le niveau affiché par Olise, mais se montre particulièrement admiratif devant ses performances et son attitude : « quand on connaît le joueur, quand on voit ce qu’il fait depuis des saisons avec le Bayern, avec l’équipe de France, c’est juste un joueur fantastique. Il peut jouer à droite, il peut jouer en tant que numéro 10. C’est un bosseur, quelqu’un qui joue pour l’équipe. Il s’est mis en mode "je vais faire mal à mon adversaire" et en plus, il l’a fait. Je suis juste admiratif parce que c’est un joueur que j’aime beaucoup, dans une position que je connais par cœur. » Des mots particulièrement élogieux de la part de l’ancien Gunner.