Lille va s’offrir Gaëtan Perrin

Ce dimanche, le LOSC a perdu gros à Lyon. Après des semaines de difficulté sportive, les Dogues croyaient être sortis de la galère avec leur qualification acquise pour les barrages de Ligue Europa en battant Fribourg jeudi dernier (1-0). Finalement, le club nordiste est retombé dans ses travers le dimanche qui suit avec une défaite frustrante sur la pelouse de Lyon. Malgré une légère domination, les hommes de Bruno Genesio n’ont jamais été en mesure d’inquiéter une défense lyonnaise très solide.

Une réalité qui interroge forcément sur les forces en présence dans le Nord actuellement. Suite à la blessure de longue durée d’Hamza Igamane, les Lillois ont besoin de renforts offensifs pour épauler un Olivier Giroud en difficulté depuis quelques mois. Pour ce faire, les dirigeants de Lille se sont activés ces derniers jours pour avoir plus de matière à exploiter offensivement. Ainsi, les Nordistes sont sur le point de recruter Noah Edjouma, ailier droit prometteur de Toulouse.

Gaëtan Perrin va finalement rejoindre Lille

Et ce n’est pas fini car le board lillois souhaite recruter un autre attaquant pour étoffer son effectif. Et à la surprise générale, le LOSC est sur le point de s’offrir Gaëtan Perrin comme l’informe Fabrizio Romano. En effet, proche de revenir à Auxerre selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant formé à l’OL va poser ses valises à Pierre-Mauroy pour apporter un plus offensif aux Nordistes.

Capable d’évoluer sur les ailes et à la pointe de l’attaque, le joueur de 29 ans va répondre à de nombreux besoins de la formation lilloise, en panne d’efficacité et d’inspiration offensive. Pour rappel, Perrin avait quitté Auxerre l’été dernier, pour Krasnodar, après avoir bouclé une incroyable saison à 10 buts et 11 passes décisives avec l’AJA. En Russie, Perrin compte deux buts et quatre caviars en 20 rencontres. Un deal intéressant qui pourrait également permettre à Perrin de retrouver des couleurs en France.