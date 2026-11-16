Espagne-Angleterre : ça a chauffé entre Jude Bellingham et Marc Cucurella

Lors du choc de Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Angleterre au stade Metropolitano, l’ouverture du score des Three Lions juste avant la pause a provoqué une vive tension sur la pelouse. Fautif dans sa surface sur Harry Kane, lequel a ensuite transformé son penalty malgré la bonne anticipation d’Unai Simón pour permettre à l’équipe de Thomas Tuchel de mener 1-0, Pau Cubarsí a déclenché une longue vérification de la VAR. Pendant cet arrêt de jeu, Marc Cucurella est resté de longues minutes au sol, espérant faire constater une faute initiale susceptible d’annuler la sanction.

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Cette attitude a immédiatement fait réagir Jude Bellingham, pourtant proche du latéral espagnol avant le coup d’envoi et coéquipier au Real Madrid. Le milieu de terrain anglais s’est précipité vers Cucurella pour le pointer du doigt et lui reprocher son comportement. Ambiance…