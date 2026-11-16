Menu Rechercher
Commenter
UEFA Nations League

Espagne-Angleterre : ça a chauffé entre Jude Bellingham et Marc Cucurella

Par Allan Brevi
1 min.
Espagne 2-3 Angleterre

Lors du choc de Ligue des Nations entre l’Espagne et l’Angleterre au stade Metropolitano, l’ouverture du score des Three Lions juste avant la pause a provoqué une vive tension sur la pelouse. Fautif dans sa surface sur Harry Kane, lequel a ensuite transformé son penalty malgré la bonne anticipation d’Unai Simón pour permettre à l’équipe de Thomas Tuchel de mener 1-0, Pau Cubarsí a déclenché une longue vérification de la VAR. Pendant cet arrêt de jeu, Marc Cucurella est resté de longues minutes au sol, espérant faire constater une faute initiale susceptible d’annuler la sanction.

La suite après cette publicité
Le Journal du Real
🗣️ Jude Bellingham demande à Marc Cucurella de se lever, considérant la faute moins grave que ce que l’Espagnol laisse paraître et perd patience avec son coéquipier en club.

@ainoafrndz
Voir sur X

Cette attitude a immédiatement fait réagir Jude Bellingham, pourtant proche du latéral espagnol avant le coup d’envoi et coéquipier au Real Madrid. Le milieu de terrain anglais s’est précipité vers Cucurella pour le pointer du doigt et lui reprocher son comportement. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Espagne
Angleterre
Jude Bellingham
Marc Cucurella

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Espagne Flag Espagne
Angleterre Flag Angleterre
Jude Bellingham Jude Bellingham
Marc Cucurella Marc Cucurella
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier