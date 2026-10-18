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Real Madrid - FC Séville : les compositions officielles

Par Axel Allag
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Real Madrid Séville

Ce dimanche, on a droit à une belle affiche entre le Real Madrid et le Séville FC pour le compte de la 9e journée de Liga. Devant son public, le club merengue s’organise dans un schéma en 4-2-3-1. Dans les buts, Thibaut Courtois est bien là, avec une défense à quatre devant lui : Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen et Marc Cucurella. Au milieu, Arda Güler et Aurélien Tchouaméni forment le double pivot tandis qu’un cran plus haut on retrouve Endrick, Jude Bellinhgam et Yan Diomandé. Tous en soutien de l’attaquant de pointe, Kylian Mbappé. On rappelle que Vinicius purge son premier match de suspension - quatre au total - à la suite de son tirage de cheveux sur Nathan Saliba face à Villarreal.

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Le Séville FC, pour sa part, s’articule dans un schéma en 4-2-3-1. Odysseas est présent dans les cages derrière une défense à quatre formée par Iglesias, Castrin, Salas, et Suazo. Le double pivot au milieu de terrain est formé par Agoumé et Fofana. Sur le plan offensif, Vargas, Felix et Peque évoluent en soutien de l’avant-centre, Ure.

Les compositions officielles :

Real Madrid :
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Séville FC :
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