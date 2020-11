Le PSG prêt à tenter de nouveau sa chance pour Lionel Messi ?

Leonardo, le directeur sportif du PSG, l'a dit mardi au cours d'un live organisé par le club : avec les conditions actuelles, il est difficile de se projeter sur un prochain mercato ambitieux, la priorité étant de garder les joueurs au club. Il y a en effet du boulot avec les fins de contrat de Neymar et Mbappé en 2022 ou encore Di Maria en 2021. Mais cela n'empêche pas le PSG d'être cité sur tous les dossiers chauds, comme peut parfois l'être celui concernant Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

Selon les informations d'ESPN Argentine, le club francilien est en tout cas prêt à s'attaquer à Lionel Messi, et aurait entamé des démarches auprès du père du joueur, Jorge Messi, qui s'occupe des affaires de son fils. Alors que le PSG sera probablement testé l'été prochain pour Kylian Mbappé si ce dernier ne prolonge pas son contrat, il ne peut pas oublier que «La Pulga» sera en fin de bail à l'issue de la saison actuelle. Et donc il peut légalement débuter des négociations à partir du 1er janvier.

Même libre, Lionel Messi coûtera une fortune

Bien sûr, cette information a vite fait réagir en Espagne, où le journaliste Alfredo Martinez, de la Onda Cero, a démenti l'existence de contacts entre les dirigeants du PSG et Jorge Messi. Ce qui ne signifie pas pour autant que Paris ne tentera pas sa chance si jamais Lionel Messi est bel et bien libre en juin prochain. Âgé de 33 ans, le capitaine du Barça voulait quitter son club de toujours l'été dernier, avant de finalement rebrousser chemin.

A día de hoy Jorge Messi no ha recibido ninguna llamada del PSG para intentar fichar a Leo Messi de cara a la temporada que viene . No ha habido ningún contacto entre él y el conjunto francés . Totalmente falso — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) November 11, 2020

Dans quel état d'esprit sera-t-il dans les prochains mois ? L'élection d'un nouveau président pourrait-elle lui donner envie de prolonger l'aventure ? Difficile de savoir ce que souhaitera faire Messi à l'issue de la saison actuelle, mais il est certain que des clubs viendront tâter le terrain à partir du 1er janvier. Des clubs qui devront être costauds financièrement pour assurer à «La Pulga» le salaire astronomique dont il bénéficie au Barça, à plus de 7 millions d'euros par mois. Et ce ne sera pas donné à tout le monde en ces temps difficiles.