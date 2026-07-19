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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Arsène Wenger défend le passage à 48 équipes

Par Sasha Nahon
1 min.

Interrogé au micro de beIN Sports, Arsène Wenger a défendu le nouveau format de la Coupe du monde à 48 équipes. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA estime que cet élargissement était « éthiquement nécessaire » afin d’offrir une meilleure représentation aux différentes confédérations, dont plusieurs nations étaient jusque-là largement absentes de la compétition.

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L’ancien entraîneur d’Arsenal a également répondu aux critiques concernant le niveau supposé des nouvelles sélections qualifiées. Selon lui, ces équipes ont prouvé qu’elles avaient leur place en proposant des rencontres de qualité, citant notamment le parcours du Cap-Vert. Wenger considère enfin que l’écart entre les grandes nations et les sélections émergentes s’est considérablement réduit.

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