Chelsea freine sa course pour Douglas Luiz

Chelsea a décidé de prendre son temps durant ce mercato hivernal. Avec son nouveau coach, Liam Rosenior, l’objectif est de construire un effectif qui rentre dans ses plans, et cela passe par de la réflexion. Par ailleurs, d’après les informations de Fabrizio Romano, le club de Premier League avait ciblé le milieu de terrain, Douglas Luiz. Le Brésilien, actuellement dans les rangs de Nottingham Forest, aurait fait sensation côté Blues et un accord a déjà été trouvé avec le joueur de 27 ans. Désormais, la source indique que la direction britannique ne s’intéresse qu’à un prêt pour Luiz, sans obligation d’achat.

Le club des East Midlands va donc garder son joueur au chaud pour le moment. Chelsea espère tout de même conclure ce deal puisque le milieu de terrain sud-américain reste un atout essentiel dans l’entrejeu. Il correspond parfaitement au jeu établi en Premier League avec une solidité remarquable. Malgré quelques lacunes en phase offensive, au vu de son rendement faible cette saison (0 but, 1 passe décisive), cela ne va pas freiner le club qui le scrute attentivement durant cette fenêtre hivernale.