FC Barcelone : Andrés Iniesta rassurant sur l'avenir du club

Aujourd'hui au Vissel Kobe depuis 2018, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone Andrés Iniesta avait accordé un entretien à ESPN à quelques jours du Clasico face au Real Madrid dimanche prochain (16h15). Invité à réagir sur la situation actuelle du Barça, l'ex-international espagnol a avoué ne pas pouvoir accorder un avis complet en étant au sein du club, mais ne doute pas que la capacité du club et de sa direction de sortir de cette passe compliquée.

« En tant qu'ancien joueur du FC Barcelone, il m'est difficile de l'analyser car, étant à l'extérieur, on entend souvent des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Si j'étais à l'intérieur, je pourrais parler avec beaucoup plus de raison. De l'extérieur, et en regardant ces dernières années, ce n'est pas une situation facile, ils laissent la place à de nouvelles personnes, des jeunes, des personnes qui viennent de l'extérieur, des joueurs qui sont partis, et ce n'est jamais facile ; mais l'important est que le Barça sache ce qu'il veut faire et qu'à partir de là, il continue à grandir. C'est un processus qui se déroule naturellement, ce n'est pas facile et nous devons tous avoir confiance dans le fait que nous finirons par obtenir une bonne équipe », a-t-il déclaré au micro d'ESPN.