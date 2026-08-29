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Ligue 2

Ligue 2 : Guingamp prive Nantes de la victoire pour la première de Grégory Poirier

Par Kevin Massampu
1 min.
Grégory Poirier @Maxppp
Guingamp 3-3 Nantes

Après une semaine encore mouvementée, marquée par le licenciement de Michel Der Zakarian et la nomination de Grégory Poirier, le FC Nantes se déplaçait à Guingamp, pour le compte de la 4e journée de Ligue 2. Une rencontre qui a mal débuté pour les Canaris, menés de deux buts après neuf minutes de jeu, à la suite des réalisations de Samir Ben Brahim (9e) et de Donatien Gomis (15e). Si les Nantais semblaient se diriger vers un nouveau revers, le 4e en autant de matchs, c’est finalement le contraire qui s’est déroulé.

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Wilitty Younoussa a d’abord redonné espoir aux Jaunes et Verts (23e), avant de signer un doublé en début de seconde période pour l’égalisation (49e). Les ouailles de Grégory Poirier ont ensuite renversé la rencontre, avec un but d’Antoine Joujou (85e), en fin de match. Néanmoins, à quelques secondes de la fin, Johann Lepenant concédait un penalty regrettable. Opposé à Dupé, Dylan Louiserre voyait son penalty être arrêté par le portier nantais, avant que Donatien Gomis ne réussisse finalement à pousser le ballon au fond des filets (90e+8, 3-3). Pour sa première avec Nantes, Poirier est donc passé par toutes les émotions. Les Canaris décrochent leur premier point de la saison, mais restent derniers du classement. En face, Guingamp est 11e.

Pub. le - MAJ le
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