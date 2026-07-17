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Coupe du Monde 2026 : le message de Rayan Cherki après la défaite des Bleus

Par Sasha Nahon
1 min.
Rayan Cherki contre la Suède @Maxppp
France Angleterre
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À la veille du match pour la troisième place de la Coupe du Monde face à l’Angleterre (23h, heure française, ce samedi), Rayan Cherki est revenu sur l’élimination de l’équipe de France contre l’Espagne. Dans une vidéo publiée par les Bleus sur X, le milieu offensif de Manchester City a reconnu que la déception était encore bien présente, tout en affichant sa détermination pour la suite.

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« C’est dur hein… Mais comme je l’ai toujours dit, on n’abandonnera jamais. On se battra tout le temps pour la patrie, pour les amis, pour la famille », a déclaré le joueur de 22 ans. Cherki a également adressé un message de remerciement au personnel de l’hôtel ayant accueilli les Bleus à Boston avant de conclure avec une promesse aux supporters : « On reviendra, et on reviendra plus forts. On reviendra surtout pour réunir tout le monde derrière le coq. On a senti que toute la France était solidaire et ça, c’est incroyable ».

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