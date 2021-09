Norwich entre tristement dans l'histoire de la Premier League

Les saisons de Premier League se suivent et se ressemblent pour les Canaris de Norwich City. Champion de Championship en 2018/2019, Norwich avait vécu une saison noire pour son retour en Premier League l'année suivante, terminant à la 20e place. L'an passé, toujours sous la houlette de l'Allemand Daniel Farke, Norwich a une nouvelle fois dominé de la tête et des épaules le championnat de deuxième division anglaise.

Mais le champion se dirige doucement mais sûrement vers une nouvelle déconvenue dans l'élite. Hier après-midi, les partenaires de Pierre Lees Melou ont perdu pour la 5e fois de la saison. Lanterne rouge, Norwich City enregistre aujourd'hui un triste record puisque sur les saisons 2019/2020 et 2021/2022, ses deux dernières dans l'élite, il reste sur 15 défaites consécutives. La plus longue série de défaites de l'histoire de l'élite anglaise sous un seul entraîneur.

15 - Norwich have lost each of their last 15 @premierleague games under Daniel Farke; this is now the longest losing run by any side in English top-flight history under a single manager. Woes. pic.twitter.com/pnut2KOlwp