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Real Madrid : Alvaro Arbeloa répond à la polémique Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Espanyol 0-2 Real Madrid

Absent lors de la victoire du Real Madrid face à l’Espanyol Barcelone, ce dimanche soir, Kylian Mbappé poursuit sa convalescence, lui qui est toujours blessé. Pourtant, ces derniers jours, l’attaquant français n’a pas manqué d’agacer du côté de Madrid. La raison ? Ses voyages à Paris puis à Cagliari, en Sardaigne. Des voyages express qui ne manquent pas de crisper les supporters merengues, qui ne comprennent pas pourquoi Mbappé multiplie ces déplacements au lieu de se concentrer pleinement sur sa santé.

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Présent en conférence de presse après la rencontre, Alvaro Arbeloa, son coach, a cependant mis les choses au clair. «Toute la planification des joueurs blessés est supervisée et gérée par les services médicaux du Real Madrid, qui sont ceux qui contrôlent quand ils doivent aller à Valdebebas et quand ils n’y vont pas. Chaque joueur pendant son temps libre fait ce qu’il juge opportun et là-dessus, je n’interviens pas». Voilà qui est dit !

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