PSG : Benfica va toucher une belle somme sur le transfert de Gonçalo Ramos à Milan

Souvent décisif dans les moments clés avec le PSG, Gonçalo Ramos a régulièrement répondu présent dans les grandes affiches malgré un rôle majoritairement de remplaçant. L’attaquant portugais s’est notamment illustré avec des entrées en jeu influentes et des buts importants, illustrant une efficacité notable au regard de son temps de jeu. En 131 apparitions sous le maillot parisien, il aura inscrit 45 buts, confirmant un rendement solide dans un rôle de doublure en pointe. Désormais, l’heure du départ a sonné pour le buteur portugais, en route vers l’AC Milan dans le cadre d’un transfert estimé à environ 65 millions d’euros, assortis de 5 millions de bonus. Une opération jugée avantageuse pour le PSG, qui réalise une plus-value importante sur un joueur recruté trois ans plus tôt en provenance du Benfica.

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Mais au-delà de Paris, un autre club va aussi tiré profit de ce transfert. Formé au Benfica entre 2013 et 2023, Gonçalo Ramos rapporte en effet une somme supplémentaire au club lisboète grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. Selon les informations de A Bola, Benfica devrait percevoir un peu plus de 2 millions d’euros, une indemnité calculée sur la base du montant global du transfert. Une rentrée d’argent qui s’ajoute aux plus de 65 millions déjà encaissés lors de son départ vers le PSG. Une bonne nouvelle pour le club portugais.