PL : les supporters de retour dans les stades début décembre

Demain soir, le Président de la République, Emmanuel Macron, s'exprimera face aux Français pour dévoiler la stratégie sanitaire durant les prochains mois. Une chose qu'a fait le Premier Ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, ce lundi. Et ce dernier a confirmé la fin du confinement le 2 décembre prochain, tout en précisant comment le pays reviendra à un plan de restrictions locales à trois niveaux et selon les régions.

Boris Johnson a aussi indiqué que les supporters pourront revenir assister aux évènements sportifs. «Dans les niveaux 1 et 2, les sports seront libres de reprendre avec des spectateurs à l'intérieur et à l'extérieur avec des limites de capacité ainsi qu'avec une distance sociale», relaye la BBC. Les chiffres seront dévoilés d'ici jeudi, mais la BBC expliquait ce lundi que 4000 spectateurs maximum pourraient être autorisés en zone de niveau 1, 2000 en zone de niveau 2 et aucun en zone de niveau 3.