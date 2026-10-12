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La liste surprenante de Lionel Messi avec 10 jeunes talents à suivre

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi (Argentine) @Maxppp

Lionel Messi a dévoilé les dix jeunes talents qu’il estime capables de marquer l’avenir du football, dans le cadre de la troisième édition de la campagne « Messi +10 », lancée par Adidas. La sélection rassemble 7 joueurs et 3 joueuses. Parmi les talents retenus figurent notamment l’Argentin Tomás Aranda, qui évolue à Boca Juniors, le Turc Can Uzun de l’Eintracht Francfort, le Mexicain Gilberto Mora de Tijuana et le jeune Anglais Max Dowman, qui monte en puissance avec Arsenal. Messi a également cité l’Américain Zavier Gozo, joueur de Crystal Palace, l’Espagnol Jesús Rodríguez de Côme et le Néerlandais Kees Smit de l’AZ Alkmaar. Chez les joueuses, son choix s’est porté sur l’Anglaise Chloe Sarwie, qui évolue à Chelsea, la Brésilienne Giovanna Waksman, à l’OL Lyonnes, et l’Allemande Lotta Wrede (Hambourg).

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Une opération qui s’inscrit dans la continuité d’un projet déjà décliné en 2025, alors que Messi vient de vivre une semaine particulièrement chargée en émotions avec la fin de son aventure internationale. Toutefois, à noter que cette sélection s’inscrit dans le cadre du partenariat historique entre Messi et Adidas, qui met chaque année en avant les talents de demain. Elle ne reflète donc pas forcément l’ensemble des plus grands espoirs du moment.

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