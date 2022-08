Toulouse : énorme coup dur pour Rhys Healey

Le buteur prolifique du Téfécé l'an passé, Rhys Healey s'est blessé lors du match face à Lorient ce week-end (2-2). Le diagnostic est tombé : une rupture des ligaments du genou gauche. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue, l'attaquant anglais de 27 ans sera opéré vendredi.

Auteur d'une saison incroyable avec 22 buts en 37 rencontres toutes compétitions confondues, le natif de Manchester est l'un des artisans de la montée en Ligue 1 de Toulouse. Buteur face à Troyes lors de la deuxième journée de L1 (0-3), l'avant-centre a déjà connu ce type de blessure lors de la saison 2017/2018 avec Cardiff City.

Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou gauche lors de #TFCFCL, @evitthealey sera opéré vendredi et observera une absence de longue durée.



Le Club lui apporte tout son soutien et sait qu'il reviendra plus fort.



𝙎𝙩𝙖𝙮 𝙨𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙍𝙝𝙮𝙨𝙞 💪#AlwaysOnFire 🔥 pic.twitter.com/QGONkVhLC4