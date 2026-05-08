Real Madrid : guerre de clans dans le vestiaire

Depuis le départ de Xabi Alonso, le vestiaire du Real Madrid s’est encore dégradé. Décrit comme fragile, notamment à cause des récentes tensions entre plusieurs coéquipiers et le coach de 43 ans, la formation espagnole nagerait dans la toxicité. Et d’après El Mundo, cette situation se serait installée progressivement, alimentée par des désaccords quotidiens dans le groupe.

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Dans ce climat glacial, les tensions actuelles n’ont fait qu’accentuer les divisions. Un groupe de joueurs continuerait de soutenir le clan Xabi Alonso, tandis qu’un autre serait proche d’Alvaro Arbeloa comme indique la source. Si le chaos est présent à chaque étage dans la capitale espagnole — Florentino Perez est également sur la sellette — l’effectif aurait remis ces oppositions sur la table. À Valdebebas, le calme n’est pas près de revenir avant le Clasico de dimanche.