José Mourinho veut faire son retour en Premier League

La suite après cette publicité

Le come-back du « Special One » en Premier League ? Coach de l’AS Roma depuis quasiment deux ans, José Mourinho n’aurait pas mis un terme à son histoire d’amour avec le championnat d’Angleterre selon le Daily Mail. Le tacticien portugais serait même impatient de reprendre du service en PL dès la saison prochaine. Une volonté due notamment au manque de soutien financier dans le club de la Louve.

Un troisième passage à Chelsea serait le scénario idéal pour l’entraîneur de 60 ans. Sa femme et ses enfants vivent toujours à Londres et l’ancien stratège du Real Madrid a toujours préféré travailler en Premier League plutôt que dans un autre championnat. Trois fois lauréat du titre de champion, Mourinho connaît mieux que personne le football anglais. Reste à savoir si le « Mou » n’est pas trop « has been » aujourd’hui pour le meilleur championnat du monde.

À lire

AS Roma : José Mourinho ferme la porte au PSG pour Nicolò Zaniolo