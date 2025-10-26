Real Madrid : Aurélien Tchouameni répond à Lamine Yamal

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone s’est terminé par une victoire madrilène (2-1) et de nombreuses tensions en fin de match avec notamment Lamine Yamal. Transparent, l’international espagnol, qui avait alimenté les débats avant le match, s’est notamment pris le bec avec Vinicius Jr et Carvajal.

En zone mixte, après le match, Aurélien Tchouaméni a tenu à répondre au jeune attaquant. « J’aime quand Lamine Yamal dit des mots, ça me motive, ce ne sont que des mots. Je sais qu’il n’y a pas de mauvaise intention. Il n’y a pas de problème. Le match se joue sur le terrain et aujourd’hui, on est sereins. »