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Le bras de fer s’intensifie entre Naples et Romelu Lukaku

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Romelu Lukaku au Napoli Naples @Maxppp

Rien ne va plus entre Romelu Lukaku et le Napoli. Alors que l’attaquant belge devait profiter de son passage en sélection pour se remettre d’aplomb après une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant des mois, ce dernier a décidé de prolonger son séjour en Belgique pour soigner ses pépins physiques. Un choix qui passe très mal du côté de Naples où le club n’a jamais validé ce programme "à la carte" et exige que son buteur rentre immédiatement en Campanie.

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L’ambiance est désormais glaciale et le club s’apprête à prendre une mesure draconienne. Au-delà d’amendes financières imaginées, c’est l’avenir sportif de Lukaku qui est en jeu. Comme l’explique Sky Italia, s’il ne pointe pas le bout de son nez à l’entraînement ce mardi, il pourrait être purement et simplement mis au placard. Reste à savoir qui aura le dernier mot dans ce bras de fer.

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