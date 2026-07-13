Chelsea : la réponse de Xabi Alonso sur le cas Enzo Fernández

Depuis plusieurs semaines, l’avenir d’Enzo Fernández est très incertain. Le milieu et capitaine de Chelsea a exprimé son souhait de quitter le club londonien, selon la presse anglaise, pour rejoindre le Real Madrid, même si le club merengue a assuré qu’aucune négociation n’a été faite et n’est à prévoir pour l’instant. Toutefois, les Blues ne comptent pas laisser partir si facilement le joueur de 25 ans, qu’ils avaient recruté pour plus de 120 millions d’euros en provenance de Benfica, à l’hiver 2023. En attendant, l’international argentin (47 sélections) est encore aux États-Unis et se prépare à disputer une deuxième demi-finale de Coupe du Monde consécutive, face à l’Angleterre (mercredi, 21h).

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Dans le même temps, Chelsea a démarré l’ère Xabi Alonso, ce lundi, avec la reprise de l’entraînement suivi de la première conférence de presse du technicien espagnol avec les Blues. L’ancien coach du Real Madrid en a profité pour répondre aux spéculations sur le futur de l’ancien joueur de River Plate. « Nous avons parlé, mais comme vous pouvez le comprendre, ce dont nous avons parlé reste privé, mais oui, nous avons parlé… Et oui, je veux qu’il reste. » Le mystère reste donc entier…