Theo Hernandez explique le rôle de leader de Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire de l'AC Milan

Interviewé par le Journal L’Équipe, le latéral gauche de l’AC Milan Theo Hernandez a parlé de son coéquipier chez les Rossoneri, la star suédoise Zlatan Ibrahimovic. Le Français de 24 ans a évoqué le rôle de leader de l’attaquant de 40 ans au sein de l’équipe milanaise qui est actuellement leader de Serie A.

« Zlatan, lui, c'est un "méchant" ! Mais dans le bon sens. C'est un combattant. À l'entraînement, il est pareil. Mais c'est un super gars en dehors. Il veut toujours nous aider. Il donne des conseils. Et quand il vous parle, on l'écoute ! » a expliqué Hernandez. Le buteur milanais qui a fait face à quelques problèmes physiques depuis le début de la saison a disputé cette année 20 matches avec Milan, inscrit huit buts et délivré deux passes décisives. Le Suédois sera présent ce samedi soir pour la rencontre face à Empoli.