Schalke 04 de retour en Bundesliga en 2022-2023

La saison de 2. Bundesliga touche bientôt à sa fin et ce samedi soir, Schalke 04 avait l'occasion de valider sa montée en Bundesliga lors de la réception de Sankt Pauli à la Veltins Arena, dans le cadre de la 33e et avant-dernière journée. Et devant son public, l'équipe de Mike Buskens a rempli sa mission.

Victorieux 3-2 grâce à un doublé de Terodde (47e, 71e) et une réalisation de Zalazar (78e), Schalke 04 est officiellement promu en Bundesliga. Mieux, le club de Gelsenkirchen est même Champion de deuxième division allemande avec ce succès.