CdF : la colère noire de Philippe Clément après l’élimination de Monaco face à Rodez

Après la déroute monégasque face à Rodez (2-2, t.a.b. 5-4), Philippe Clément est apparu particulièrement agacé en conférence de presse d’après match. «C’est inacceptable, c’est clair et je suis énervé de ça. J’ai vu plusieurs bonnes choses lors de la première heure. On reçoit le but en première mi-temps sur la première action de Rodez mais c’est aussi mal défendu, l’attaquant est trop libre pour marquer ce but. C’est contre tous nos principes de jeu. En deuxième mi-temps, on a bien commencé avec plusieurs occasions pour marquer le troisième but et faire la différence mais ok, le gardien a fait des bonnes parades» a tout d’abord confié le technicien de l’AS Monaco.

Philippe Clément est ensuite revenu sur la fin de la rencontre et il n’a toujours pas digéré l’élimination de son équipe lors de la séance fatidique des tirs au but. «Les dernières 20 minutes, je n’ai pas reconnu mon équipe, notre façon de jouer, notre intensité et notre qualité aussi. Comme ça on reçoit le deuxième but, je ne pense pas que c’est le résultat mérité après 90 minutes avec les pénaltys aussi. On a le moment pour finir le match. Le joueur, probablement avec la meilleure frappe, il rate son pénalty. Tout le monde est très très déçu, on avait beaucoup d’ambition. Je suis très déçu et énervé de ces dernières 25 minutes» a conclu l’entraineur belge passablement en colère vis à vis de ses joueurs.

